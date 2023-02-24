اللواء سلامي: وحدة الجيش و حرس الثورة الاسلامیة یرعب الاعداء

أعرب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإسلامي "اللواء سلامي"، اليوم الجمعة ، في لقاء مع العميد جواد ولدي قائد قاعدة وحدتي الجوية في دزفول، عن امتنانه لقادة الجيش والحرس الثوري الإسلامي شمال خوزستان ، ووصف القوات المسلحة بالحكيمة و المتحدة.

الجناحان العسكريان للدولة ، أي الجيش وحرس الثورة، هما فخر النظام وسيدافعان عن النظام المقدس لجمهورية إيران الإسلامية بكل قوتهما في أي وقت وفي أي مكان.

قوة الردع ووحدة الجيش والحرس الثوري هما سند الشعب الایراني ، و سبب لارعاب العدو ، ورضا قائد الثورة الاسلامیة.

وشدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية على أن المنبهرين بالغرب واللاجئين والهاربين السياسيين الذين التحقوا بركب جبهة الغرب وأميركا خلال الاعوام الماضية ولم يتورعوا عن ارتكاب أية جريمة ضد الثورة الاسلامية واستقلال ايران، لم يتمكنوا من تحقيق مآربهم الشريرة وباتوا يجرون أذيال الخيبة والخسران.

وأضاف اللواء سلامي قائلا: ان الأعداء الذين حشدوا كل طاقاتهم لضرب الثورة الاسلامية واستقلال ايران واجهوا فشلا ذريعا بفضل وجود الشبان الغيارى في الساحة وخاصة في الاشهر الاخيرة، وتبددت أحلامهم التي ذهبت كلها ادراج الرياح بعد النصر الذي أنزله الله تعالى وعاد الهدوء والاستقرار الى المجتمع الايراني.

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