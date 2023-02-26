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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:١٧ ص

42 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

42 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

نفذ مقاومون فلسطينيون 42 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" فقد تم تسجيل 16 عملية إطلاق نار، وتفجير 6 عبوات ناسفة، وإلقاء 3 زجاجات حارقة، وإحراق نقطتين عسكريتين، إلى جانب عملية تصدٍّ للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 14 نقطة.

وفي القدس، شهد حاجز قلنديا إلقاء عبوتين ناسفتين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، في حين اندلعت مواجهات في الطور وعناتا. واندلعت مواجهات في سلواد والنبي صالح برام الله، وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مستوطنة حرميش وحاجز دوتا ومستوطنة حومش ومستوطنة شاكيد بجنين، وفجروا عبوات ناسفة على حاجز الجلمة.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في بوابة فرعون نتساني عوز في طولكرم، ومفترق جيت في قلقيلية، وعلى حاجز صرة وحوارة ومستوطنة ألون موريه وحاجز بيت فوريك في نابلس، في حين اندلعت مواجهات في بورين، وأحرق الشبان نقطة عسكرية في حوارة.

واندلعت مواجهات في تقوع ومعسكر قبة راحيل في بيت لحم، وفجر مقاومون عبوات ناسفة في معسكر قبة راحيل في بيت لحم، وشارع 90 في أريحا. وشهدت الخليل عملية إطلاق نار على جسر حلحول، ومواجهات في بيت أمر ومستوطنة كرمي تسور ومخيم العروب، الذي أحرق فيه الشبان نقطة عسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931000

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