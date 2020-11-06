المقاومة الفلسطینیة ستقطع ايدي المحتلين

وافادت وكالة مهر للأنباء أن اميرعبداللهيان مدير لمجلس الشورى الإسلامي ، وصف اجرائات السرية للكيان الصهيوني في ضم مدن وقرى في الضفة الغربية بأنها انتهاك للقرارات والقوانين الدولية ، وعدوان صهيوني وقح في ظل صمت عربي و خيانة لبعض الدول العربية.

اعتبر الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية تدمير قرية "همسة البقية" الفلسطينية بالضفة الغربية ، وتشريد عشرات الاسر فيما بينهم 41 طفلاً ، وتهجيرهم القسري للكيان الصهيوني.

وألقى أمير عبد اللهيان باللوم على الدول العربية التي صادقت الكيان الصهيوني على هذه الجريمة اللاإنسانية ، وحذر النظام الصهيوني: "لا شك أن المقاومة الفلسطينية والأمة الإسلامية ستقطعان أيدي المحتلين وتحرران جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة"./انتهى/