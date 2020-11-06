  1. القدس و فلسطین
٠٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:١٣ م

اميرعبداللهيان:

المقاومة الفلسطینیة ستقطع ايدي المحتلين

المقاومة الفلسطینیة ستقطع ايدي المحتلين

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني: "لا شك أن المقاومة الفلسطينية والأمة الإسلامية ستقطعان أيدي المحتلين وتحرران جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وافادت وكالة مهر للأنباء أن اميرعبداللهيان مدير  لمجلس الشورى الإسلامي ، وصف اجرائات السرية للكيان الصهيوني في ضم مدن وقرى في الضفة الغربية بأنها انتهاك للقرارات والقوانين الدولية ، وعدوان صهيوني وقح في ظل صمت عربي و خيانة لبعض الدول العربية.

اعتبر الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية تدمير قرية "همسة البقية" الفلسطينية بالضفة الغربية ، وتشريد عشرات الاسر فيما بينهم 41 طفلاً ، وتهجيرهم القسري للكيان الصهيوني.

وألقى أمير عبد اللهيان باللوم على الدول العربية التي صادقت الكيان الصهيوني على هذه الجريمة اللاإنسانية ، وحذر النظام الصهيوني: "لا شك أن المقاومة الفلسطينية والأمة الإسلامية ستقطعان أيدي المحتلين وتحرران جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة"./انتهى/

رمز الخبر 1909169

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