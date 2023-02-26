رئيسي يبلغ قانون انضمام إيران إلى "منظمة شنغهاي للتعاون" للوزارات والهيئات ذات الصلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنفيذاً للمادة 123 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، ابلغ آية الله رئيسي، يوم السبت، "قانون مذكرة التزامات الجمهورية الإسلامية الايرانية من أجل الحصول على صفة دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون"، الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، لوزارة الخارجية من اجل التنفيذ".

كما ابلغ رئيس الجمهورية "قانون تعديل قانون إقامة العدالة التربوية في قبول الطلاب الجامعيين في دورات الدراسات العليا والتعليم التخصصي" الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى وأقره مجلس صيانة الدستور، للتنفيذ من قبل وزارة العلوم ووزارة الصحة والجامعة الإسلامية الحرة.

وكذلك ابلغ آية الله رئيسي "قانون تشكيل وانشطة المنظمات المهنية والمتخصصة" الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وأقره مجلس صيانة الدستور، بغية التنفيذ من قبل وزارة الداخلية.

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