رئيسي: لا ينبغي أن يكون العراق مكانًا للتآمر أو التهديد ضد جيرانه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف الرئيس الايراني خلال لقائه وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي ان حدود إيران والعراق هي حدود الصداقة والتعاون، مضيفا: ان أمن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي أمن العراق وايران تدعم الاستقرار والأمن في هذا البلد.

وقال الرئيس الايراني: "إن الجمهورية الإسلامية الايراني تدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الإعمار الاقتصادي والعسكري" ، مؤكدًا أن الأرض العراقية لا ينبغي أن تکون مكاناً للمؤامرة أو تهديدًا ضد جيرانها.

وخلال الاجتماع، ثمن وزير الفاع العراقي جهود ايران للدعم الكامل للأمة العراقية خلال الغزو الأجنبي و داعش، قائلاً ان بغداد لاتسمح للخلايا الارهابية ان تهدد الامن والاستقرار في الحدود بين البلدين.

ودعا وزير الدفاع العراقي، في إشارة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية للحكومة والأمة العراقية في وقت عصيب، إلى استمرار الدعم لاعادة اعمار العراق.

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