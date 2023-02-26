إيراني وشقيقته يحرزان الميدالية الفضية بمهرجان اختراعات في الكويت

ووفقان لِكسرى والينا "اسلامي"، يسهم انجازهما العلمي، في خفض النفقات غير الضرورية والحيلولة دون تسويف الوقت في صناعة الصب.

وحصل المبدعان الإيرانيان في وقت سابق على عضوية الاتحاد الدولي للمخترعين (IFIA)، واحرزا لقب "المخترع" الذي يُمنح فقط للمبدعين الذين لديهم اسهامات في دعم المصالح والمبادرات العلمية والابداعات لخدمة البشرية.

والجدير بالذكر أن الفائزين نجحا في الحصول على براءة اختراع دولية لقاء انجازهما العملي، كما سبق لهما في العديد من المسابقات الدولية التي اقيمت برعاية الاتحاد الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وقد تقلّدا ميداليات ملونة فيها.

واستقبل مهرجان اختراعات الشرق الاوسط بالكويت، في دورته الـ13، 160 مخترعاً من 40 دولة في العالم، وقد شارك الاخوان كسرى اسلامي والينا اسلامي، باعتبارها اصغر المخترعين سنا في هذا الحدث الدولي.

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