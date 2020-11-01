باحث إيراني يحصل على ميدالية نيوتن الذهبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الباحث الإيراني "نادر انقطاع" فاز بميدالية إسحاق نيوتن في جامعة بنسيلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنح المعهد البريطاني للفيزياء (IOP) ميدالية إسحاق نيوتن لعام 2020 للبروفيسور الايراني "نادر انقطاع" من جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد حصل الباحث الايراني على جائزة الابتكارات الرائدة في علم المواد.

وتتضمن ميدالية وجائزة إسحاق نيوتن ميدالية الـ "1000 بوند" التي يمنحها معهد الفيزياء سنويا لكبار علماء الفيزياء.

جدير بالذكر انه تم منح اول جائزة (جائزة إسحاق نيوتن) في عام 2008 إلى أنتون زيلينكر.

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