انطلاق مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية1401 "في انحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ"مدافعي سماء الولاية 1401" برمز "يا علي بن أبيطالب (ع)" وبمشاركة وحدات وأنظمة الدفاع الجوي المختارة من قوات الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية تحت قيادة وتوجيه مقر خاتم الأنبياء (ع).

وقال العميد فرجبور المتحدث باسم مناورات الدفاع الجوي المشتركة لـ "مدافعي سماء الولاية 1401" إن هذه المناورات ستجرى في بيئة واقعية تماما.

وقال: في هذه المرحلة من مناورات الدفاع الجوي تجري التحليقات الاستخباراتية والاستطلاعية بواسطة طائرات مأهولة وغير مأهولة تابعة للجمهورية الإسلامية، وتنفذ جميع عمليات الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية في المنطقة العامة للمناورات من خلال الكشف والاعتراض وأنظمة المواجهة المحلية ضد الطيور المهاجمة وتنفذ مراحل الدفاع حتى مرحلة الضرب الإلكتروني (الرماية الباردة).

واعتبر العميد فرجبور استخدام أنظمة دفاع جوي محلية بالكامل كأحد السمات المميزة لهذه المناورات وقال: مراكز القيادة في هذه المناورات باستخدام أنظمة الرادار النشطة والسلبية المتقدمة للغاية ومع استخدام الإشارة والمراقبة الكهروضوئية، يقومون بمراقبة منطقة المناورات وبمجرد اكتشاف الهدف المعادي، باستخدام الأنظمة الذكية وأنظمة اتخاذ القرار، ونظام الدفاع المناسب للهدف يتم وضعها موضع التنفيذ للتعامل معها.

وتابع القول تشكيل طبقات آمنة للدفاع الجوي لحماية الحدود الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الدفاع الشامل عن المناطق الحساسة والحيوية ومراكز الدولة أحد أهداف هذه المناورات التي تتم بمهارة وذكاء الموظفين والقوى العملياتية للدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية تحت التوجيه والمراقبة التشغيلية للشبكة المتكاملة لقاعدة الدفاع الجوي المشتركة للبلاد على مدار 24 ساعة.

وأضاف العميد فرجبور: قاعدة الدفاع الجوي تتخذ إجراءات ضد السلوك الاستراتيجي والتكتيكي لأعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية من خلال المراقبة المستمرة للتهديدات الجوية واستخدام التقنيات والتكتيكات المحلية .

وأضاف: في هذه المناورات ستختبر قاعدة الدفاع الجوي لخاتم الأنبياء (ع) المراكز الحيوية والحساسة والمهمة في البلاد باستخدام القوة والقدرات المحلية للقوى العاملة والمعدات بالدولة وإنشاء طبقات مختلفة من الدفاع الجوي .

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