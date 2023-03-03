سفير إيران لدى الأمم المتحدة: التبحجات الاخيرة لمسؤولي الكيان الصهيوني يعد انتهاك للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ارسل أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام والرئيس المؤقت لمجلس الأمن، كتب فيها: "ان تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني في 21 ،شباط، بشأن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية السلمية لإيران من خلال اللجوء إلى ادعاءات كاذبة، يعد انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واشار إلى تصريحات وزير حرب الكيان الصهيوني في 17 شباط 2023 ، والتهديد باستخدام القوة خاصة ضد البنى التحتية المدنية والحيوية لإيران ، واعتبرها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، والذي ستكون له عواقب مدمرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي رسالة مندوب ايران الدائم إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن ، تم التأكيد على أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته ويدين بوضوح التصريحات العدائية للمسؤولين الصهاينة ، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام والامن الدولي.

وورد في الرسالة أن لإيران حقها المشروع والمبدئي على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن مواطنيها ومصالحها وأمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو اجراء خاطئ للكيان الصهيوني في المكان والزمان اللذين تراهما لازمين.

وأكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في الختام أن كل من يسهل أو يشجع أو يدعم أي عمل عسكري ضد إيران لصالح الكيان الصهيوني يجب أن يتحمل مسؤوليته ويحاسب على أفعاله.

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