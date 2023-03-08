القمر الصناعي الإيراني "خيام" یرسل أول صورة ملتقطة له لمسجد جمكران + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت منظمة الفضاء الايرانية أول صورة التقطها القمر الصناعي الإيراني"خيام" من مسجد جمکران، وذلک بمناسبة يوم النصف من شعبان يوم ولادة الإمام المهدي المنتظر الحجة بن الحسن (عج)،حيث تبلغ دقة هذه الصورة مترا واحدا.

ويتم توفير وتقدم الصور التی یلتقطها القمر الصناعي الخيام من أنحاء مختلفة من بلدنا إلى مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وعملية نشر صور هذا القمر الصناعي مستمرة، وسيتم في المستقبل نشر صور أخرى من مختلف أنحاء بلادنا.

واطلق قمر خيام الصناعي في أغسطس 2022 بوزن 600 كيلوجرام مع حاملة الأقمار الصناعية سويوز، ووضع في مدار 500 كيلومتر من الأرض، بهدف ارسال البيانات والصور في مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية والألغام ومراقبة الحدود وإدارة الطوارئ لمدة 5 سنوات.

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