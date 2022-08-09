اطلاق قمر "خيام" الصناعي الإيراني إلى الفضاء صباح اليوم+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إطلاق قمر"خيام " الصناعي الإيراني إلى الفضاء الذي يبلغ وزنه 600 كجم إلى مدار 500 كيلومتر من الأرض بواسطة حامل الأقمار الصناعية سويوز صباح اليوم في الساعة 10:20 من مقر بايكونور للفضاء في كازاخستان. كما انه يذكر ان العمر التشغيلي لهذا القمر الصناعي 5 سنوات.

ويتم تنفيذ جميع الأوامر المتعلقة بالتحكم وتشغيل هذا القمر الصناعي وإصدارها من اليوم الأول ومباشرة بعد إطلاقه من قبل خبراء إيرانيين متواجدين في القواعد الفضائية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ويقع مركز التحكم في عمليات الأقمار الصناعية ومحطات إرسال الأوامر وجمع بيانات الأقمار الصناعية للقمر الصناعي "خيام" فقط في أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية وتحت إدارة منظمة الفضاء الإيرانية، ويتمركز هناك مهندسين وباحثين إيرانيين.

وبالنظر إلى الأنشطة والأهداف السلمية والمدنية لمنظمة الفضاء الإيرانية، تُستخدم جميع صور الأقمار الصناعية لقمر"خيام" لتحسين قدرة البلاد على الإدارة والتخطيط في مختلف مجالات الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية والمناجم ومراقبة الحدود وإدارة الأحداث غير المتوقعة، وما إلى ذلك.

/انتهى/