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١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٢:٢٣ م

اليمن ... 6 جرحى خلال ساعات باعتداءات السعودية على صعدة

اليمن ... 6 جرحى خلال ساعات باعتداءات السعودية على صعدة

ارتفع عدد الجرحى بنيران الجيش السعودي في "مديرية شدا" الحدودية صعدة خلال الساعات الماضية إلى 6 جرحى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت قناة "المسيرة نت" بصعدة في وقت سابق بإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء في اليمن.

وأضافت: بوصول 3 جرحى وجريح هو الرابع خلال ساعات إلى مستشفى "رازح الريفي" بعد إصابته في قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا.

وكان 5 من المدنيين بينهم 3 مهاجرين أفارقة أصيبوا، جراء قيام الجيش السعودي بإطلاق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المواطنين والأسواق الشعبية في منطقة "الرقو" الحدودية بمديرية منبه.

ويشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

/انتهى/

رمز الخبر 1931383

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