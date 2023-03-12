انطلاق الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المستشار الاقتصادي لإيران في العراق إنه من المقرر أن تجتمع هذه اللجان الخمس ( لجان التجارة والنقل البري والتمويل المصرفي والاستثمار والطاقة) مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع وثائق التعاون.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 مارس 2023) قرابة 9 مليارات دولار، وحصة الصادرات الايرانية منها 8.927 مليار دولار بنمو نسبته 23%، فيما بلغ حجم التوريد من العراق 146 مليون دولار بانخفاض نسبته 84% مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وصرح مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، في وقت سابق أنه إثر المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين في إطار اهتمام الحكومة الايرانية الحالية بعقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الهدف وخاصة دول الجوار، حيث سيعقد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق في بغداد خلال الفترة من 12 الى 14 مارس 2023.

وبين أن هذا الاجتماع سيبحث الموضوعات المهمة للتعاون في مختلف المجالات بما فيها المصرفية والنقل والترانزيت والزراعة والاستثمارات والتأمين والتجارة وتصدير الخدمات التقنية والهندسية، والطاقة والمجالات العلمية والرياضية وغيرها، وسيتم التوقيع على وثائق متنوعة في مجال ترسيخ التعاون الثنائي.

ويشارك الوفد الإيراني المؤلف من 60 عضوا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني احسان خاندوزي في هذا الاجتماع وذلك بخمس لجان.

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