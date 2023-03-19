بهادري جهرمي: نسبة النمو الاقتصادي ارتفع بمقدار 9 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" زيادة إنتاج القمح بنسبة 30بالمائة بالبلاد وقال إن نسبة البطالة قد تراجعت من 9/7 بالمئة الى 8/2 بالمئة خلال الفترة الزمنية التي تولت فيها الحكومة الحالية زمام الأمور .

وشرح جهرمي خلال مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء أمس السبت بعض انجازات الحكومة الايرانية خلال العام الايراني الحالي الذي شارف على نهايته (ينتهي في 21 مارس) ان جزءا من النمو الاقتصادي للدول مرتبط بالتعامل مع باقي الدول لكن اذا نظرنا الى طاقاتنا الداخلية فان تحقيق النمو الاقتصادي هو امر ممكن ، ورغم هذا فاننا لم نترك تنشيط السياسة الخارجية والمفاوضات والعلاقات مع دول الجوار ، ونوظف علاقاتنا لتنشيط قطاع الترانزيت ايضا.

وفيما يتعلق بممر شمال – جنوب الاستراتيجي الدولي شرح بهادري جهرمي ان الحكومة الايرانية قد اكملت الربط السككي بين مدينتي زاهدان وخاش (في سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق ايران) وهم جزء من اجزاء هذا الممر وان الحكومة قد رصدت استثمارات كبيرة في هذا المجال.

واضاف أن هذا العام شهد ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في الصناعة بمقدار 9 بالمئة كما تم معالجة الفارق بين العرض والطلب في سوق السيارات في ايران عبر زيادة انتاج السيارات الذي وصل الى انتاج مليون و300 الف سيارة في العام الماضي بزيادة قدرها 40 بالمئة.

واشار الى زيادة انتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 6 آلاف ميغاواط ما شكل رقما قياسيا في زيادة الانتاج السنوي في البلاد.

واوضح جهرمي ان نسبة البطالة ايضا قد تراجعت من 9/7 بالمئة الى 8/2 بالمئة.

كما نوه الى افتتاح اول واحة للعلم والتكنولوجيا في المجال الزراعي في ايران خلال هذه الفترة وذلك الى جانب زيادة عدد الشركات المعرفية الناشطة في هذا المجال من 200 شركة الى 480 شركة.

كما شرح جهرمي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الايرانية خلال هذا العام لتقليل ضغط التضخم على اصحاب الدخل المتدني في البلاد، بالاضافة الى زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الايرانية بمقدار 15 الف سرير خلال عام ونصف يمضي من بدء تشكيل الحكومة الايرانية الحالية.

وبشأن اجراءات الحكومة في مجال الصحة ، قال: تمت الإدارة الناجحة لأزمة كورونا وأعتبر كتابة الوصفات الطبية الإلكترونية، وتنفيذ مشروع دارفار ، والحصول على طريقة العلاج الجيني لعلاج اللوكيميا ، وتغطية بعض الأمراض مثل العقم وبعض الأدوية مثل الأدوية لمرضى ضمور العضلات الشوكي ، من تدابير أخرى للحكومة في مجال الصحة.

/انتهی/