الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإرهابي استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في حسابها على موقع تويتر اليوم: “إن العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإن كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان”.

وأضافت الوزارة: “لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها”.

وكان عسكريان أصيبا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق فجر اليوم.

/انتهى/