  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣٠‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ١٠:٢٠ م

الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإرهابي استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة

الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الإرهابي استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العدوان الإسرائيلي الإرهابي على محيط دمشق هو استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات كي تنعم المنطقة بالسلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في حسابها على موقع تويتر اليوم: “إن العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما هو إلا استمرار للنهج الفاشي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، وإن كان في هذه المرحلة بالتحديد يشكل محاولة للهروب من التفتت الداخلي الذي يشهده هذا الكيان”.

وأضافت الوزارة: “لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها”.

وكان عسكريان أصيبا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق فجر اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1931854

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات