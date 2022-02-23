الاحتلال يقصف محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه حوالي الساعة 12.30 من فجر اليوم نفذ الطيران الإسرائيلي عدواناً بعدد من صواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي تشهده الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث صرحت وكالة "سانا"، في 17 شباط /فبراير الجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.

واستشهد جندي سوري وأصيب خمسة آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبري استهدف في التاسع من شباط/فبراير الجاري، مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت دولة الاحتلال حينها إنه جاء ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من سورية.

وفي الخامس من تشرين الثاني/يناير الماضي، قام جيش الاحتلال باستهداف محيط مدينة القنيطرة، بالمدفعية والقذائف الصاروخية.

وأطلق جيش الاحتلال عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة الحرية الواقعة على خط "براف"، الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط وقف إطلاق النار بريف محافظة.

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