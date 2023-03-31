العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية تعلن عن استشهاد أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية فجر اليوم الجمعة بالتزامن مع التاسع من شهر رمضان المبارك عن استشهاد أحد مستشاري قوات حرس الثورة الإسلامية في سوريا في هجوم إجرامي للكيان الصهيوني قرب دمشق.

وفي هذا الإعلان، من خلال إدانتها لصمت وتقاعس المحافل العالمية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، أكدت: إن الكيان الصهيوني الزائف والمجرم قد يلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت للعدوان الصهيوني فوق دمشق، في ثاني هجوم من نوعه خلالَ يومين. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني نفَّذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، مستهدفا موقعاً في ريف دمشق. واضاف المصدر أن الدفاعاتِ الجوية تصدت للصواريخ، وأسقطت عددا منها، مشيرا الى وقوع بعض الخسائر المادية.

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