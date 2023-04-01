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٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٣٤ م

إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس بالخليل واستشهاد منفذها + فيديو

إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس بالخليل واستشهاد منفذها + فيديو

أصيب 3 مستوطنين مساء اليوم السبت في عملية دهس قرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام عبرية، عن استشهاد منفذ عملية الدهس في بيت أمر شمال الخليل، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة من قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل الإعلام، أن حالة اثنين من المصابين خطيرة فيما وصفت الحالة الثالثة بالمتوسطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931902

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