إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس بالخليل واستشهاد منفذها + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام عبرية، عن استشهاد منفذ عملية الدهس في بيت أمر شمال الخليل، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة من قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل الإعلام، أن حالة اثنين من المصابين خطيرة فيما وصفت الحالة الثالثة بالمتوسطة.

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