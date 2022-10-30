إصابة 5 جنود صهاينة في عملية دهس شرقي الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مواقع عبرية، أن الشاب دهس مستوطنين قرب مفرق النبي موسى، ثم واصل طريقه نحو ما يسمى تقاطع "ألموج"، ودهس مستوطنين آخرين، وأفادت بأن حالة المستوطنين المصابين بين المتوسطة والخطيرة وأنه تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



ووثق عبر مقاطع فيديو قصيرة إطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال تجاه المنفذ وإبقائه على الأرض جريحًا ينزف دون تقديم المساعدة الطبية له.



ويأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق النار البطولية في الخليل التي نفذها المجاهد محمد الجعبري وأدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

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