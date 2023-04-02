مصدر مطلع: وصول وفود تركيا وسوريا وإيران إلى موسكو للمشاركة في اجتماع الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر:"ستجرى مشاورات غدا بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وقد وصلت بالفعل جميع الوفود إلى موسكو".

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في وقت سابق، عن أمله في أن تكون الوساطة (الروسية) موجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية التركية".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إلى أن الهدف الرئيسي للاجتماع سيكون "تقارب وجهات نظر تركيا وسوريا".

وكان الاجتماع قد تم تأجيله من منتصف الشهر الجاري، فيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق عن اهتمام بلاده بتحسين علاقات سوريا مع جيرانها، لا سيما مع تركيا، مما سينعكس على السلم والاستقرار في المنطقة.

وتأمل إيران في استثمار الأجواء الإيجابية في المنطقة، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الجانبين تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

المصدر: تاس

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