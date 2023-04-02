وزيرا خارجية إيران والسعودية يتفقان على لقاء بعضهما البعض في الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير سياسة الجوار.

وناقش الجانبان آخر وضع الاتفاقية الثنائية فيما بين واجتماع وزيري خارجية البلدين.

وأكد وزير الخارجية السعودي، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين المسؤولين في البلدين، أن الاتفاقية الجارية في البلدين إيجابية ومرضية.

في هذه المحادثة الهاتفية، اتفق الطرفان على لقاء بعضهما البعض في الأيام المقبلة.

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