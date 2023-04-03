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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٢:٣٠ م

في تصريح خاص لـ"مهر":

النائب الأول للرئيس الايراني: رئيس الجمهورية يلبي دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض

النائب الأول للرئيس الايراني: رئيس الجمهورية يلبي دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض

صرح النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان الرئيس الإيراني قبل دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض، وأكد على سعي الحكومة الإيرانية لتطوير العلاقات مع دول المنطقة.

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان الإستراتيجية الأساسية للرئاسة الجمهورية هي تلطيف و تحسين العلاقات مع دول المنطقة، وقد تابعوا هذا الموضوع منذ اليوم الأول لفوز السيد رئيسي وما يحدث من التقارب في العلاقات ليس محض صدفة، بل تم التخطيط لها و كان يجب ان تحدث في الوقت المناسب و هذا ما يحدث الان.

و في هذا الصدد قال: جزء من استراتيجيتنا الرئيسية هو إقامة علاقات ممتازة مع دول الجوار وسنتابع هذا الموضوع.

وحول دعوة العاهل السعودي من الرئیس الایراني لزیارة الریاض، قال: كما أن الدول العربية عازمة على تطوير علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية، حیث دعی العاهل السعودي الملك سلمان، الرئیس الایراني لزيارة المملكة العربية السعودية، و استجاب السید رئیسي لهذه الدعوة، وفي تقدیري، سوف تحدث أمور جيدة.

/انتهی/

رمز الخبر 1931939

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