النائب الأول للرئيس الايراني: رئيس الجمهورية يلبي دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: النائب الأول للرئيس الايراني، محمد مخبر، ان الإستراتيجية الأساسية للرئاسة الجمهورية هي تلطيف و تحسين العلاقات مع دول المنطقة، وقد تابعوا هذا الموضوع منذ اليوم الأول لفوز السيد رئيسي وما يحدث من التقارب في العلاقات ليس محض صدفة، بل تم التخطيط لها و كان يجب ان تحدث في الوقت المناسب و هذا ما يحدث الان.

و في هذا الصدد قال: جزء من استراتيجيتنا الرئيسية هو إقامة علاقات ممتازة مع دول الجوار وسنتابع هذا الموضوع.

وحول دعوة العاهل السعودي من الرئیس الایراني لزیارة الریاض، قال: كما أن الدول العربية عازمة على تطوير علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية، حیث دعی العاهل السعودي الملك سلمان، الرئیس الایراني لزيارة المملكة العربية السعودية، و استجاب السید رئیسي لهذه الدعوة، وفي تقدیري، سوف تحدث أمور جيدة.

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