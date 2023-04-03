رئيس القضاء الايراني: "معيشة الشعب" قضية ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محسني ايجئي أشار خلال تصريحات له في اجتماع مجلس القضاء الاعلى للسلطة القضائية إلى كيفية التعامل مع الحرب المشتركة التي يشنها العدو ضد الشعب الايراني والفتن التي تحدث في هذا الاتجاه من أجل التغلل في الصفوف الموحدة للشعب، قائلا: "في التعامل مع الحرب المشتركة للعدو والفتنة التي تخلقها عبدة الشيطان لتحويل الخلافات الطبيعية والعادية إلى صراعات وإشعال أجواء البلاد، يجب أن يكون لدىنا "نظرة شاملة" وأن نأخذ القضايا الثقافيًة والنفسيًة والأمنيًة بعين الإعتبار".

وفي إشارة إلى شعار العام الذي أطلق عليه قائد الثورة الاسلامية "كبح التضخم ونمو الإنتاج"، أكد رئيس القضاء على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساعي من جميع مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف، واعتبر معيشة الشعب، القضية ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الايراني.

وتطرق محسني ايجئي إلى بعض القضايا الثقافية والانحرافات الاجتماعية التي تتسبب في إهانة المتدينين في إيران الإسلامية، موضحا: "ان انتهاك خصوصية الأفراد ممنوع في القانون وان مصاديق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واضح فيه".

/انتهى/