محافظ المركزي الايراني يؤكد على استخدام كافة الادوات المتاحة لكبح التضخم

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انه شدد "محمد رضا فرزين" في اجتماع المجلس الفقهي التابع للبنك المركزي الايراني، اليوم السبت لتحقيق شعار العام، على ضرورة الانضباط المالي للحكومة والسيطرة على زيادة السحوبات من البنك، التوجيه الهادف للسيولة نحو الاسواق المنتجة، التمويل غير التضخمي للانتاج بدون الضغط على المصارف وتبنى السياسة الخارجية المناسبة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى ضرورة تنفيذ الاتحادات النقدية مع الدول الاخرى، مبينا أن البنك يستهدف زيادة التبادل التجاري عبر العملات الوطنية وتوسيع نطاق الاتحادات النقدية مع دول المنطقة ومنها أعضاء اتحاد آسيا للمقاصة(ACU) الذي يضم حاليا 9 اعضاء.

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