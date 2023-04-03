مشاورات في موسكو عشية الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اللقاء، جرى التشاور والتنسيق بين الجانبين، بخصوص الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا المزمع عقده يوم غد.

وأكد الدكتور سوسان ضرورة "إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله".

بدوره جدد بوغدانوف موقف بلاده باستمرار العمل لضمان احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

كما التقى الدكتور سوسان، مع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، ودار الحديث خلال اللقاء حول الجوانب المتعلقة بالاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا، في ضوء التنسيق المشترك بين الجانبين.

وكانت وجهات النظر متطابقة حول التأكيد على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية.

وفي سياق متصل بحث أصغر خاجي مع بوغدانوف آخر المستجدات في سورية والمنطقة، وأكد الطرفان ضرورة حل القضايا القائمة بين دمشق وأنقرة من خلال الطرق السلمية والمحادثات السياسية، على أساس القوانين والقواعد الدولية ومبدأ حسن الجوار.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور سوسان وصل موسكو أمس للمشاركة في الاجتماع الرباعي، حيث سيركز بالتحديد على إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية، ومكافحة الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

المصدر: وكالة سانا

/انتهى/