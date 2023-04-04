اجتماع معاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين سيركز في الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسة هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وكان الوفد السوري وصل موسكو أمس الأول للمشاركة في الاجتماع الرباعي، وعلى هامش ذلك أجرى مباحثات مع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية الروسية، ومع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة.

المصدر:سانا

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