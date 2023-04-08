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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٥٨ ص

قتيل و إصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب و استشهاد المنفذ

قتيل و إصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب و استشهاد المنفذ

صرحت وسائل الاعلام العبرية مساء الجمعة أن مستوطناً قتل، و اصيب عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة في عملية دهس و إطلاق نار مزدوجة وقعت في "تل أبيب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب مصادر عبرية، فقد قتل "اسرائيلياً" وأصيب 7 آخرين، بينهم إصابتان وصفت بالخطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في أكثر من مكان في "تل ابيب".

وفي التفاصيل الأولية للعملية، أوضحت مصادر عبرية، بأن مقاوماً دهس مجموعة كبيرة من المستوطنين على شاطئ "تل ابيب- يافا"، وترجل وأجهز على المصابين.

وقالت شرطة الاحتلال إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص في "تل أبيب" ثم انقلبت وتم تحييد السائق.

ومن جهته أكد موقع "خدشوت هشيتخ" العبري وفق شهود عيان بأن سلاح المنفذ تعطل وهو يطلق النار وهو ما منع من حدوث مجزرة في المنتزه بـ "تل أبيب".

وبعد ساعات من التضارب والتخبط أعلنت شرطة الاحتلال هوية منفذ عملية تل أبيب البطولية.

ووفقاً لشرطة الاحتلال، فإن المنفذ هو يوسف أبو جابر من كفر قاسم المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932087

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