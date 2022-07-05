إصابة مستوطن في عملية طعن قرب "تل أبيب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أفادت مصادر محلية أن مستوطنًا (۴۷ عامًا) أصيب بجروح متوسطة، بعد تعرضه لعملية طعن في الأجزاء العلوية من جسده، في حين انسحب المنفذ من المكان.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، المئات من عمليات المقاومة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.

وسُطِّرت خلال الشهر المنصرم قواعد ميدانية جديدة، كان أبرزها ما عزفته رصاصات المقاومين في جنين ونابلس؛ أن لا "اقتحام دون ردٍّ واشتباك".

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (۶۴۹) عملاً مقاوماً، في حين جُرح (۲۶) إسرائيليًّ بعضهم بجراح خطرة.

وبلغت عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن (۲) عملية، وعدد عمليات الدهس أو محاولات الدهس (۱) عملية، و(۴) عمليات حرق منشآت وآليات ومعدات عسكرية، و(۷) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

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