نائب وزير الخارجية الروسي: اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران سيتم عما قريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه رداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع سيعقد في أوائل مايو، قال بوغدانوف اليوم الاثنين: "الاستعدادات جارية ويتم الاتفاق على الموعد"، مضيفا: "كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل"، بحسب "تاس".

وكشف سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، أمس الأحد، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع إلى الشهر المقبل، مؤكدا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.

وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

واستضافت موسكو الاثنين الماضي اجتماعا رباعيا حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وسوريا وتركيا.

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