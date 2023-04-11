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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٣٠ م

رغم انتهاء المناورات...سفن حربية صينية تطوق تايوان

رغم انتهاء المناورات...سفن حربية صينية تطوق تايوان

أعلنت تايوان، صباح اليوم الثلاثاء، عن رصد ما لا يقل عن تسع سفن حربية و26 طائرة مقاتلة صينية في محيط الجزيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت هذه التطورات في أعقاب نهاية مناورات "السيف المشترك" العسكرية الضخمة، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أن بكين قد حشدت طائرات عسكرية، صباح اليوم الثلاثاء، وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب" مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي.

وكانت الصين بدأت، يوم السبت الماضي، مناورات ضخمة استمرت ثلاثة أيام حول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تضمنت محاكاة لفرض حصار على الجزيرة وشن ضربات على أهداف محددة.

وجاء ذلك ردا على استقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، لرئيسة تايوان تساي إنغ-وين الأسبوع الماضي في كاليفورنيا، وتحذير بكين الذي أعقب اللقاء من إجراءات انتقامية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت في بيان سابق: "لا تزال ثماني سفن تنشط في المياه المحيطة بتايوان"، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب".

/انتهى/

رمز الخبر 1932199

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