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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٤٦ ص

تعاون علمي مشترك بين جامعة شريف الإيرانية ومراكز التعليم العالي في نيكاراغوا

تعاون علمي مشترك بين جامعة شريف الإيرانية ومراكز التعليم العالي في نيكاراغوا

أكد سفير نيكاراغوا لدى إيران اسحاق لينين باراو، أثناء حضوره في جامعة شريف للتكنولوجيا، على توسيع التعاون المشترك في المجالات العلمية وتبادل الطلاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن جامعة شريف للتكنولوجيا، قام سفير نيكاراغوا لدى إيران والوفد المرافق له بزيارة جامعة الشريف للتكنولوجيا.

وخلال هذه الزيارة، تم عقد لقاء بحضور الدكتور جليلي رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا، بهدف توسيع التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين جامعة الشريف للتكنولوجيا ومراكز التعليم العالي في نيكاراغوا، خاصة جامعة الهندسة الوطنية في نيكاراغوا.

وكان تبادل الأساتذة والطلاب وإجراء البحوث المشتركة من أهم الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع.

وفي الختام، قام سفير نيكاراغوا بزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ومعهد أبحاث النانو ومركز الكيمياء الحيوية بجامعة شريف مع الوفد المرافق.

/انتهى/

رمز الخبر 1932462

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