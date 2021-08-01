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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٥٨ م

تعاون إيراني برازيلي في مجال الإقتصاد

تعاون إيراني برازيلي في مجال الإقتصاد

قال سفير إيران في برازيليا إن اقتصادات إيران والبرازيل تكملان احدهما الآخر مؤكدا أن البرازيل بحاجة إلى الأسمدة والمنتجات النفطية والبتروكيماوية وإيران قادرة على تأمين هذه المنتجات بكلفة منخفضة وجودة عالية وفي المقابل تستورد المواد الزراعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السفير حسين قريبي على حسابه على تويتر اليوم الأحد أن "اقتصادات إيران والبرازيل تكملان احدهما الاخر".

وصرح قريبي أن البرازيل باعتبارها قطبا زراعيا في العالم بحاجة ماسة للاسمدة والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإيران بامكانها توفير هذه المنتجات بتكلفة منخفضة وجودة عالية، وفي المقابل فانها (ايران) تستورد المواد الزراعية بكميات كبيرة وشحنها في سفن تزن 60 الف طن .

وأضاف: كل دولة لها مكانها الخاص في العلاقات الثنائية.

وبيّن السفير الايراني أنه خلال العام الماضي من مهمته في البرازيل، التقى بمختلف المسؤولين لبحث تطوير العلاقات الشاملة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.

/انتهى/

رمز الخبر 1916612
https://ar.mehrnews.com/news/1916612/

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