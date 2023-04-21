كنعاني: دفاع أمثال أمريكا عن حقوق الإنسان لأمم وشعوب العالم المضطهدة محزن جداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد كتب ناصر كنعاني، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر: انه عندما تنكشف جزء من الحقائق التي تتعلق بالطبيعة العدوانية والملطخة بالأكاذيب والخداع والتآمر في السياسة الخارجية الأمريكية من فم روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي لهذا البلد، تتضح حقيقة كلام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) وهو:

إن دفاع أمثال أمريكا عن حقوق الإنسان لأمم وشعوب العالم المضطهدة محزن جداً.

وأكد: بالنسبة للإنسانية، ليس هناك كارثة أعظم من وقوع المفاهيم والقيم الإنسانية في أيدي هؤلاء السياسيين الأشرار.

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