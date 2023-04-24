الخارجية الإيرانية تعلن فرض عقوبات على 17 فرداً و 4 كيانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على 17 فردًا و 4 كيانات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وذلك لدعمهم الجماعات الإرهابية والتحريض على العنف في إيران.

وجاء في البيان: وفقا لقرار الجهات المعنية وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر المعنية وكاجراء مضاد، فرضت الجمهورية الاسلامية عقوبات على أفراد ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية لايران ونشر العنف والاضطرابات والأكاذيب والمعلومات الخائطة ضد إيران، وكذلك المشاركة في تشديد العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني والتي هي بمثابة ارهاب اقتصادي.

واضاف البيان: إن الجمهورية الإسلامية، إذ تدين الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل أعمالها الإرهابية، وكذلك الامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأفراد والمؤسسات آنفة الذكر والتي تعد انتهاكا للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعلن أن اجراءاتهم في ممارسة العقوبات الظالمة وتشديدها تعد انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص في ميثاق الأمم المتحدة.

وأردف البيان: تتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية وفقا لقرارات الجهات المعنية، الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات وعدم دخول أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية، وغلق الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي و حجر الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وفيما يلي اسماء المؤسسات والافراد الذين فرضت ايران العقوبات عليهم:

أ) الاتحاد الأوروبي:

الافراد :

فرانك هاون ، الرئيس التنفيذي لشركة كرواس ومافي وغمن للصناعات العسكرية

فلوريان سيبل ، الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Systems

كريستوف أوتين ، رئيس مجلس إدارة ESG

السيدة إيلانا تشيكوريل ، عضو البرلمان الأوروبي

السيدة دومينيك أتياس من فرنسا

إدوارد لينتنر ، عضو سابق في البرلمان الألماني

مارتن ماريا أوتو فيليكس باتزيلت ، عضو سابق في البرلمان الألماني

ليو دوتزنبرج ، عضو سابق في البرلمان الألماني

كريستوف دي فريس من ألمانيا

أنطونيو لوبيز إستوريز وايت ، عضو البرلمان الأوروبي

يوري روزنتال من هولندا

كيانات قانونية:

الجمعية الألمانية الإسرائيلية ، Deutsch-Israelische Gesellschaft

ب) النظام البريطاني:

الافراد:

آلان ميندوزا ، المدير التنفيذي لمؤسسة هنري جاكسون في بريطانيا

الأدميرال بنجامين جون كي ، أحد قادة القوة البحرية البريطانية

أوليفر وستماكوت ، رئيس شركة AEGIS

ميشيل راسل ، رئيس هيئة صناعة الأمن (Security Industry Authority) (SIA)

جون توكيت ، رئيس شرطة خدمات الهجرة

لورنس تايلور ، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب في بريطانيا

كيانات قانونية:

المركز الملكي الجوي والخاص بالطائرات المسيرة للقوات البحرية (RNAS Culdrose)؛

هيئة دعم الأمن القومي (تابع لـ MI5)

إدارة ترخيص معلومات الاتصالات

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