وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد قوات الحرس الثوري "علي فدوي"، أشار خلال مراسم تكريم وتعريف بالنائب والمساعد الجديد في الحرس الثوري، إلى أن الحرس الثوري تعهد منذ 40 عاما على حراسة وحماية الثورة الإسلامية وباق على ذلك تنعم الكثيرون بالشهادة ومازال الكثيرين أيضا ينتظرون الشهادة.

وأضاف أنه غير سيرة حياة الأئمة لن نجد نقطة تاريخية أخرى مثل الثورة الإسلامية كان لها عداء بهذا القدر.

وأكد نائب قائد قوات الحرس الثوري "علي فدوي"، على أن الحرس الثوري قادر على تنفيذ مهمات في مختلف المجالات مشددا على انه الحرس الثوري قادرا على القيام بعمليات أكثر من تلك التي نُفذت. موضحا وقد اكتسب الحرس الثورة من خلال العمليات التي قام بها موقعا واهمية تستحق الفخر خلال الأربعين عاما./انتهى/