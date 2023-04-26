الاحتلال يجدد اقتحامه لمصلى باب الرحمة في الأقصى لليوم الرابع على التوالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يذكر أن أفرادا من شرطة الاحتلال، قد اقتحموا مصلّى باب الرحمة، وصادروا هويات المتواجدين فيه.
كما تكرر اقتحام مصلى باب الرحمة الاثنين والسبت الماضيين، بقطع أسلاك الكهرباء عنه، وتخريب تمديدات الكهرباء داخله.
/انتهى/
جددّت شرطة الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأربعاء، اقتحامها لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وسط أعمال تفتيش في محيطه.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يذكر أن أفرادا من شرطة الاحتلال، قد اقتحموا مصلّى باب الرحمة، وصادروا هويات المتواجدين فيه.
كما تكرر اقتحام مصلى باب الرحمة الاثنين والسبت الماضيين، بقطع أسلاك الكهرباء عنه، وتخريب تمديدات الكهرباء داخله.
/انتهى/
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