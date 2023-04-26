وصول دفعة جديدة من اللبنانيون الى مطار بيروت من السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد خير أن التعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية ينعكس ايجابا على المواطنين، وحيا الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم التي تساند لبنان وتخفف من الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.

وقال: نحن لا نتحدث في السياسة، انما ننقل الواقع فنحن حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على حياة المواطنين، وقد نجحنا في ذلك، وآمل ان تكون آخر الأزمات.

وأوضح ان مع حلول يوم الاربعاء ووصول الدفعة الثالثة وعددهم 18 مواطنا من السودان الى بور سودان ثم الى جدة ثم الى لبنان، تكون عملية اجلاء اللبنانيين من السودان قد انتهت.

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