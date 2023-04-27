عبداللهيان: ايران تدعم أي اتفاق بين الاطراف اللبنانية...لا نريد لِلبنان إلا الخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الخميس في بيروت قال عبداللهيان ان محادثاته مع بو حبيب تناولت القضايا الثنائية واوضاع لبنان وأهميته الاقليمية والدولية.

وتابع وزير الخارجية، لقد أجرينا مباحثات بشان القضايا الثنائية و الوضع الداخلي في لبنان والمواضيع الاقليمية و الدولية واضاف : ان ايران تضمر الخير دوما الى لبنان ونحن نشجع كافة الاطراف اللبنانية لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، مضيفاً: ان السلطات اللبنانية والأحزاب السياسية وكافة الأطراف تتمتع بالقدرة والكفاءة اللازمة للتوصل إلى اتفاق في وجهات النظر بشأن انتخاب رئيس جمهورية.

واضاف : سندعم أي انتخاب واتفاق يتبلور بين جميع الأطراف اللبنانية، وندعو الأطراف الخارجية إلى دعم انتخاب رئيس الجمهورية دون التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

وقال: لقد بحثنا التعاون الشامل بين ايران ولبنان وأكدنا استعداد إيران لتعزيز التعاون لافتا الى انه بحث مع نظيره اللبناني الاتفاق الايراني السعودي والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والقضايا في اوكرانيا والسودان وليبيا .

واختتم قائلا : تم الترتيب لعقد مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة في السفارة الإيرانية في بيروت ، وسأرجئ اعلان التفاصيل الأخرى حتى ذلك اليوم.

بوحبيب: اتفاق إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن وسوريا وفلسطين

وقال وزير الخارجية اللبناني : ان وزير الخارجية الإيراني اوضح لنا تفاصيل الاتفاق بين طهران والرياض، كما ان أي اتفاق بين دول الجوار يصب في مصلحة لبنان لافتاً إلى أن الاتفاق بين إيران والسعودية ستكون له انعكاساته على لبنان واليمن وسوريا وفلسطين، و يعد هاما لاحلال السلام في المنطقة.

من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب انه بحث مع عبداللهيان الاتفاق الاخير بين ايران والسعودية ، مشيرا الى ان هذا الاتفاق

وتابع الوزير اللبناني انه بحث مع عبداللهيان تعاون لبنان وايران في مجال الطاقة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى مطار بيروت الدولي مساء أمس في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد.

وكان في استقبال عبد اللهيان في المطار ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، السفير الإيراني مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي ووفد من “تجمع العلماء المسلمين”.

وقال عبد اللهيان بعيد وصوله الى بيروت “حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش والمقاومة”، وتابع “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلا”، واضاف “لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان”، واشار الى ان “ظروفا جديدة وبناءة تحدث في المنطقة”.

يُذكر أن وزير الخارجية الايراني زار لبنان في كانون الثاني/يناير هذا العام، إذ أكد خلال لقاء نظيره اللبناني أن بلاده لا تتدخل “بحال من الأحوال في شؤون لبنان”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه “ندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي، ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجاً للفراغ”.

والجدير بالذكر أن بيروت هي المحطة الثانية لجولة اميرعبد اللهيان بعد ان زار سلطنة عُمان يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري.

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