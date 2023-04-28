رئيسي: لن نتسامح مع أي محاولة لخلق انعدام الأمن في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر السيد إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، في تجمع كبير لأهالي مدينة شادغان في محافظة خوزستان، أن الأمن هو من ضروريات المجتمع وطريق نموه وتطوره، قائلا: "لانقبل بخلق حالة اللاامن في المنطقة، لذلك يجب على المسؤولين الأمنيين التعامل بحزم مع كل من يريد تعريض امن الناس للخطر".

وشدد رئيس الجمهورية، أن أهالي خوزستان أظهروا ولألف مرة أنهم يعرفون العدو، وإن بصيرة أهل هذه المحافظة ترجع إلى ولائهم للنظام المقدس، وهذا دائما افشل مؤامرات العدو.

وأكد رئيسي على ضرورة أن نقدر تماسك الشعب ووحدته وسلامته، مضيفا: "إن التماسك والوحدة بين جميع شرائح في خوزستان نموذجي، واليوم هناك تماسك بين مختلف الأعراق واللهجات في هذه المحافظة".

وصرح رئيس الجمهورية: "ان الوحدة دائما تدعم الأمن القومي وتقدم الوطن"، مضيفا: "أن العدو يحاول بث اليأس والإحباط بين الشباب والشعب من خلال نشر الشائعات... العدو ضد أي تقدم للبلاد، وهو يسعى إلى ارعاب الشباب من خلال التهديد والعقوبات، لكنه يجهل أن الشعب الايراني المسلم يعرف الأعداء وطريقة التغلب على هذه الفتن جيدا".

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