إعادة صيانة جسر القرم بشكل كامل واستئناف حركة مرور القطارات عبر المسار الثاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار خوسنولين إلى أنه قبل أشهر تم افتتاح مسار السيارات، واليوم مسار القطارات الثاني، وبالتالي إعادة صيانة الجسر بشكل كامل.

وقال المسؤول الروسي: "اليوم، تم افتتاح حركة المرور عبر مسار سكة الحديد الثانية لجسر القرم. حقق البناؤون إنجازا حقيقيا، حيث أعادوا إصلاح هذه المنشأة المهمة. وبفضل عملهم المتفاني، تم افتتاح جزء السيارة من الجسر بالكامل في فبراير الماضي قبل شهر ونصف من الموعد المحدد. الآن تم إطلاق حركة المرور على المسار الثاني للسكك الحديدية، وأيضا قبل الموعد المحدد".

وبحسب خوسنولين فقد تم تنفيذ أعمال صيانة الجسر على مدار الساعة، وتم مد 524 طنا من الهياكل المعدنية.

وفي 23 فبراير الماضي تم استئناف حركة مرور السيارات عبر جسر القرم، بعد تضرره جراء عمل إرهابي نفذته الاستخبارات الأوكرانية في 8 أكتوبر 2022.

المصدر: تاس

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