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١٠‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٢٦ م

الخارجية السورية؛

سوريا تدين استهدف جسر القرم من قبل الارهابيين

سوريا تدين استهدف جسر القرم من قبل الارهابيين

أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي بينت التحقيقات أن أجهزة الاستخبارات في كييف هي من قامت به.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـ سانا اليوم: “إن هذا العمل الإرهابي الذي لم يقابل بأي إدانة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في الغرب، يوضح بشكل جلي التواطؤ والشراكة الكاملة للغرب في استهداف روسيا الاتحادية، بهدف إبقاء الهيمنة الغربية على العالم”.

وأضاف: “إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع روسيا الاتحادية، فإنها تؤكد على حق روسيا الاتحادية باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي، ووضع حد للعدوان الأطلسي الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في أوروبا والعالم”.

/انتهى/

رمز الخبر 1927088
https://ar.mehrnews.com/news/1927088/

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