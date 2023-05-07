على اثر الفيضانات.. طهران تعرب عن تعاطفها مع جمهورية الكونغو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عبر ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم (الأحد) عن تعاطفه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حكومة وشعبا، عقب الفيضانات التي أودت بحياة حوالي 300 شخص وألحقت أضرارًا جسيمة بالمباني الحكومية والاهلية .

وأعرب ناصر كنعاني عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين في الحادث بالشفاء العاجل .

والجدير بالذكر أن 300 شخص لقوا حتفهم اثر الفيضانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تسببت أيضًا في الحاق خسائر مالية كبيرة.

وفي الآونة الأخيرة ، لقي أكثر من مائة شخص مصرعهم في رواندا بسبب كارثة الفيضانات وتم تدمير الكثير من المنازل.

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