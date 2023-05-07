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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٦:١٢ م

على اثر الفيضانات.. طهران تعرب عن تعاطفها مع جمهورية الكونغو

على اثر الفيضانات.. طهران تعرب عن تعاطفها مع جمهورية الكونغو

أعربت طهران عن تعاطفها مع حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة حوالي 300 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عبر ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم (الأحد) عن تعاطفه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حكومة وشعبا، عقب الفيضانات التي أودت بحياة حوالي 300 شخص وألحقت أضرارًا جسيمة بالمباني الحكومية والاهلية .

وأعرب ناصر كنعاني عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين في الحادث بالشفاء العاجل .

والجدير بالذكر أن 300 شخص لقوا حتفهم اثر الفيضانات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تسببت أيضًا في الحاق خسائر مالية كبيرة.

وفي الآونة الأخيرة ، لقي أكثر من مائة شخص مصرعهم في رواندا بسبب كارثة الفيضانات وتم تدمير الكثير من المنازل.

/انتهى/

رمز الخبر 1933001

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