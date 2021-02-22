مقتل السفير الإيطالي في هجوم مسلح شرق الكونغو الديموقراطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتانازيو، الإثنين، إثر الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة شرقي البلاد.

وأعلنت الخارجية الإيطالية في بيان، مقتل سفيرها لدى الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى عسكري إيطالي في الهجوم على قافلة الأمم المتحدة.

وأفاد البيان: "بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية لوكا أتانازيو، وجندي"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفيما لم تكشف الخارجية الإيطالية عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها السفير أو الجندي الإيطالي جراء الهجوم، أفاد مصدر دبلوماسي في كينشاسا أن السفير "قُتل بالرصاص".

وفي وقت سابق اليوم، نقل "يورونيوز" عن مصدر دبلوماسي ـ لم يتم تسميته ـ أن السفير الإيطالي لقى مصرعه "متأثرا بإصابته".

وأعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية، صباح الإثنين، مصرع شخصين وإصابة السفير الإيطالي جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة قرب بلدة كانياماهورو (شرق)، دون تحديد هوية القتيلين.

وقالت السلطات المحلية إن الهجوم كان جزءا من محاولة اختطاف، دون مزيد من التفاصيل، حسب المصدر ذاته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (12:00 ت.غ) من ظهر اليوم./انتهى/