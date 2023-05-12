العثور على جثتي مستوطنتين في "تل أبيب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقالت وسائل إعلام عبرية وفق ترجمة ( شهاب)، إنه خلال ساعتين عُثر على جثتين لمستوطنتين إحداهن داخل شقة في "ريشون لتسيون"، والثانية بمبنى في "حولون".

ويأتي ذلك عقب مقتل مستوطنة وإصابة أكثر من 15 مستوطن بفعل ضربات المقاومة الصارووخية التي استهدفت " تل أبيب" أمس ردًا على العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

ويخشى الاحتلال من "امتداد المعركة" بحسب المحللين العسكريين في القنوات العبرية، فيما يحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، خلال الساعات الماضية، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على جرائم الاحتلال

المصدر: شهاب

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