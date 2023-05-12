فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية بإتجاه المستوطنات في الاراضي المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية بإتجاه المستوطنات في الاراضي المحتلة، ما ادى الى انطلاق صفارات الانذار في اسدود وعسقلان وأور هنير وكلية سفير وكرم شلوم وياتد وحوليت وغيرها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "نقدر أنه سيكون هناك المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى، نطلب من الجمهور الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وقبل ذلك توعدت حركة الجهاد الإسلامي بالمزيد من إستهداف عمق الكيان المحتل ردا على قصفه للاحياء واستشهاد المدنيين والاطفال والنساء.

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