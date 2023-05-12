وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المكتب السياسي لحماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" اليوم الجمعة حيث نقل رسالة تضامن ووقوف من رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشاد امير عبد اللهيان خلال الاتصال بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع الاحتلال.

وأدان بشدة الهجوم الوحشي الصهيوني على قطاع غزة والاغتيالات التي استهدفت قادة المقاومة الفلسطينية وقصف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال.

واعتبر وزير الخارجية هذه التصرفات انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ومؤشرا على ضعف وعجز الصهاينة امام الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.

من جانبه عبر هنية عن شكره على الاتصال وتثمينه لموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ورسالة الرئيس ئيسي، وأكد له بأن العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم.

وأكد هنية أن المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية، داعيًا بالرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى.

/انتهی/