كنعاني يوضّح بشأن إفراج ايران عن مواطنين فرنسيين اثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" ان القضاء الايراني افرج عن مواطنين فرنسيين اثنين استجابة لطلبات الجانب الفرنسي على مختلف المستويات والمفاوضات بحسن نية وفي إطار عمل إنساني وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.

واضاف كنعاني، الیوم الجمعة حول ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين: استجابة لطلبات الجانب الفرنسي على مختلف المستويات واجراء محادثات ثنائية ، بما في ذلك بين وزيري خارجية البلدين حسين أمير عبد اللهیان وكاثرين كولونا والاتصال الهاتفي الذي اجري اليوم الجمعة بينهما، أفرج القضاء الإيراني عن هذين المواطنين الفرنسيين -أحدهما يحمل الجنسية الأيرلندية- بحسن نية وفي إطار عمل إنساني، بما يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اعربت في وقت سابق اليوم،عن شكرها وامتنانها للعمل الإنساني التي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإفراج عن مواطنين فرنسيين اثنين ووصفتها بأنه خطوة فعالة لبناء الثقة.

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