برلماني إيراني: سيتم إعادة فتح سفارتي إيران ومصر قريبًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي في لقاء صحفي مع احدى الوكالات الإيرانية، ان المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر جارية في العراق وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.

وحول أهمية إقامة العلاقات بين طهران والقاهرة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، قال فداحسين مالكي: "من المهم للغاية إعادة العلاقات بين إيران ومصر، لأن مصر من أقدم الدول وأكثرها حضارة في المنطقة والعالم".

وأضاف: "لذلك فإن مكانة مصر عالية ومهمة للغاية مقارنة بالدول الأخرى، وحتى في الماضي كان الشعب المصري ينظر إلى الشعب الإيراني باحترام، وكذلك كانت نظرة الشعب الإيراني إلى نظيره المصري؛ وفي هذا السياق، فإن المفاوضات بين إيران ومصر مستمرة في العراق، وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".

وأكد النائب في مجلس الشورى الإسلامي أننا سنشهد قريبًا افتتاح السفارتين في كلا البلدين، موضحًا: "فبعد هذه الخطوة، سيتم ترتيب لقاء بين الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

يذكر انه نشر قبل عدة ايام تقرير أفاد بأن الجمهورية الاسلامية الإيرانية و جمهورية مصر العربية تجريان مفاوضات لإعادة علاقاتهما في بغداد بوساطة عراقية، إلا ان المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني رفض التعليق على هذا التقرير مؤكدا في نفس الوقت على اهمية دولة مصر في المنطقة والعلاقات معها.

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