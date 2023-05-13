وزير الاقتصاد الايراني يعلن من جدة مشاركة بلاده في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الاقتصاد والمالية الايراني، سيد إحسان خاندوزي، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، وكبار مدراء هذا البنك على هامش الاجتماعات السنوية البنك الإسلامي للتنمية 2023 في جدة في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا اللقاء أشار الطرفان إلى معالم التعاون المشترك، حيث أكدا على إزالة العقبات والمشاكل ذات الصلة في مسار هذا التعاون.

وفي إشارة إلى الجهود المبذولة لإزالة عقبات التعاون القائمة منذ بداية عهد حكومة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، لفت وزير الاقتصاد والمالية الايراني إلى تأكيد الرئيس الايراني على تعزيز التعاون المشترك مع هذا البنك وحل المشكلات والتحديات في مسار هذه التفاعلات.

وفي هذا السياق صرّح خاندوزي، بأنه ومن أجل الحفاظ على دعم ايران لأنشطة البنك في العالم الإسلامي تقوم ايران ، وبصفتها أحد كبار المساهمين في هذا البنك، بتنفيذ إجراءاتها النهائية من أجل المشاركة في زيادة رأس مال البنك، وقريباً سيمر مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة في هذا الصدد بعملية التشريع في المجلس الإسلامي.

كما أشار بدوره رئيس البنك الإسلامي للتنمية في هذا اللقاء إلى التحديات التي واجهها البنك خلال سنوات جائحة كورونا ، وطلب من ايران ، مثل كبار مساهمي البنك الآخرين واثناء دعم زيادة رأس المال المذكور، محاولة مساعدة البنك الإسلامي للتنمية في الحفاظ على التصنيف الائتماني AAA من خلال الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاستفادة من تسهيلات مشروع البنك.

وفي هذا اللقاء، دعا خاندوزي رئيس البنك الإسلامي للتنمية لزيارة طهران واعتبر هذه الزيارة نقطة تحول في الوضع الحالي للتعاون بين البنك الاسلامي للتنمية وإيران.

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