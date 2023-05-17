اسلامي: الوكالة الدولية ليست مسؤولة عن مفاوضات الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق محمد إسلامي على تصريحات المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، رافائيل غروسي ، حول انه من غير المحتمل أن يتم إحياء الاتفاق النووي في الأشهر المقبلة، قائلا: "ان الوكالة الدولية ليست مسؤولة عن المفاوضات، بل انها من مسؤولية مجموعة 1+5".

وذكر: "ان العلاقات بين إيران والوكالة الدولية تقوم على أساس الضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والمراقبة مستمرة، حيث لم يكن هناك خلل فيها، ولم يحدث انقطاع في هذا المسار".

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "ان في موضوع مناقشة خطة العمل المشتركة الشاملة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفًا في المفاوضات".

ورفض اسلامي ادعاء وكالة "بلومبرغ" حول تقليص حجم الرقابة، مضيفا: "إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة ومستمرة حسب بيان طهران".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان حظر الأسلحة ضد إيران سيُرفع في أكتوبر 2023 ، قال إسلامي: "نعم ، وفقًا لما جاء في الاتفاق النووي ، يجب ان يرفع حظر الأسلحة".

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